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Son dakika haberleri... İstanbul'da asker eğlencesinde yol kapatan şüpheliler yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... İstanbul'da asker eğlencesinde yol kapatan şüpheliler yakalandı

Son dakika haber... Kağıthane'de asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yaparak, dakikalarca yolu trafiğe kapatan 4 şahıs, Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

Kağıthane'de asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yaparak, dakikalarca yolu trafiğe kapatan 4 şahıs, Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Toplamda bin 764 lira para cezası kesilen 4 kişiden birine ise adli işlem yapıldı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü saat 23.00 sıralarında asker eğlencesi adı altında bir araya gelen grup, araçlarına binerek cadde üzerinde konvoy yapmıştı. Bir süre ilçenin sokaklarında dolaşan grup, cadde üzerine geldiklerinde araçları durdurmuştu. Grup ardından araçlarından inerek yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenmeye başlamıştı. Dakikalarca trafiği kapatan grup daha sonra araçlarına binerek konvoya devam etmişti. Konvoydaki bazı gençlerin camlardan sarkması ise yürekleri ağza getirmişti.

Sivil trafik polisi magandaları yakaladı

Olayın ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, şahısların 34 TFC 18 plakalı araç sürücüsü M.B., 35 AF 9242 plakalı araç sürücüsü E.E.Y., 34 RU 9830 plakalı araç sürücüsü T.B. ve 34 DY 0872 plakalı araç sürücüsü A.K.Ö. olduğunu tespit etti. Şahıslara 'taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park eden araçların yanında duraklamak', 'araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek', 'yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde, taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları' maddelerinden toplamda bin 764 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 34 TFC 18 plakalı araç sürücüsü M.B.'ye Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'nde 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kağıthane Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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