Son dakika haberleri | Hurda yığınına dönen araçta feci şekilde hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Bir son dakika haberine göre Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerde feci şekilde hayatını kaybetti. Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerde feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza, Marmara Ereğlisi - Çorlu yolu üzeri Sultanköy mevkiinde meydana geldi. Marmara Ereğlisi istikametine seyreden Orhan Köz (43) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Mecit Özdemir yönetimindeki tırla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Orhan Köz, sıkıştığı yerde feci şekilde yaşamını yitirdi. Kazada hafif yaralanan tır şoförü Özdemir de, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekiplerince hurda yığınına dönen araçtan çıkarılan Orhan Köz'ün cansız bedeni, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Marmara Ereğlisi Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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