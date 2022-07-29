HDP Beşiktaş İlçe Başkanı, terör örgütüne eleman topladığı gerekçesiyle gözaltında - Haberler

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HDP Beşiktaş İlçe Başkanı, terör örgütüne eleman topladığı gerekçesiyle gözaltında

HDP Beşiktaş İlçe Başkanı, terör örgütüne eleman topladığı gerekçesiyle gözaltında

İstanbul, Van ve Muğla'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö. de gözaltına alındı. Orhan Ö. ve gözaltına alınan diğer 10 kişi, terör örgütüne eleman toplamakla suçlanıyor.

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Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren, PKK'nın dağ kadrosuna eleman toplayan kişilere yönelik İstanbul, Van ve Muğla'da operasyon düzenlenmiş, baskınlarda 11 şüpheli yakalanmıştı. PKK'ya eleman toplayan kişilere yönelik yapılan operasyonda çarpıcı detaylara ulaşıldı.

ÖRGÜTE ELEMAN TOPLUYORLARMIŞ

TSK ve MİT operasyonları ile dağılma noktasına gelen örgütün dağ kadrosuna eleman toplamakla suçlanan ve bu çerçevede yakalanan 11 şüpheli arasında HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö.'nün yanı sıra söz konusu partinin İstanbul Gençlik Meclisi üyelerinin de bulunduğu öğrenildi.

SORGULARI DEVAM EDİYOR

Örgütün kırsal yapılanmasına adam toplayan kişiler arasında Mehmet S.K., Dündar G., oyuncu Roj M.B., Arjin E., Ahmet B., Adem A., HDP Beşiktaş İlçe Başkanı Orhan Ö., İsmail T., Mehmet S.D., Savaş G. ve Livan O. yer alıyor. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Van ve Muğla'da yakalanıp TEM Şubeye getirilen zanlıların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Hisarcık Beşiktaş 3. Sayfa Haberler

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