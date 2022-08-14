Yolun karşına geçmeye çalışan kadın ve çocuğu, otomobilin çarpmasıyla yola böyle savruldu Yolun karşına geçmeye çalışan kadın ve çocuğu, otomobilin çarpmasıyla yola böyle savruldu Hatay'da trafik kazaları kamerada Motosiklet sürücüsü kendisine çarpan aracın önünde metrelerce sürüklendi Yola düşen telefonunu almaya çalışan yayaya hızla gelen motosikleti çarptı Yolcu otobüsü ile... Yolun karşına geçmeye çalışan kadın ve çocuğu, otomobilin çarpmasıyla yola böyle savruldu Hatay'da trafik kazaları kamerada Motosiklet sürücüsü kendisine çarpan aracın önünde metrelerce sürüklendi Yola düşen telefonunu almaya çalışan yayaya hızla gelen motosikleti çarptı Yolcu otobüsü ile çarpışan minibüs yan yatarak refüjdeki aydınlatma direğini devirdi HATAY - Hatay'da meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi. Kent genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), geçtiğimiz aylarda meydana gelen trafik kazalarının kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Görüntülerde kazaların dikkatsizlik, kavşakta geçiş üstünlüğünün ihlali, ışık ihlali, aşırı hız gibi nedenlerle yaşandığı gözler önüne serildi. Kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde kontrolsüz kavşaktan yolun karşına geçmeye çalışan motosiklet bir başka motosiklet ile kafa kafaya çarpışıyor. Yolun karşına geçmeye çalışan kadın ile elinden tuttuğu küçük çocuk, otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü kendisine çarpan aracın önünde metrelerce sürüklendi. Caddeden karşıya geçtiği sırada yola düşen telefonunu almaya çalışan yayaya hızla gelen motosikleti çarptı Kavşakta yolcu otobüsü ile çarpışan minibüs yan yatarak refüjdeki aydınlatma direğini devirdi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin Motosiklet Hatay 3. Sayfa Haberler

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