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Son dakika haberleri: Genç veteriner kazada yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Genç veteriner kazada yaşamını yitirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında genç veteriner hayatını kaybetti.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında genç veteriner hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Şen'in kontrolünde Milas'tan Selimiye'ye doğru seyreden 48 JG 722 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan Şen, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 39 yaşındaki Şen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şen'in cenazesinin bugün öğlen namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - MUĞLA

Son dakika haberleri: Genç veteriner kazada yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri: Genç veteriner kazada yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri: Genç veteriner kazada yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri: Genç veteriner kazada yaşamını yitirdi

Son dakika haberleri: Genç veteriner kazada yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmail Şen, Veteriner, Selimiye, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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