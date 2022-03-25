Görüntüler skandal! Özel yurtta öğrencileri sıra dayağına çeken görevli gözaltına alındı - Haberler

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Görüntüler skandal! Özel yurtta öğrencileri sıra dayağına çeken görevli gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel bir yurtta erkek öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu. Öğrencilere yönelik şiddetin kınandığı Valilik açıklamasında, olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel bir yurtta bir yurt görevlisinin erkek öğrencilere yönelik şiddet uyguladığı görüntülere yönelik soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu. Öğrencilere yönelik şiddetin kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

GÖZALTINA ALINDI

"Basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan; Esenler İlçemizdeki özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz."

Öğrenci yurdunda skandal görüntü! Öğretmenden küçük çocuklara sıra dayağı

Öğrenci yurdunda skandal görüntü! Öğretmenden küçük çocuklara sıra dayağı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

milli eğitim bakanlığı, İstanbul Valiliği, Esenler, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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