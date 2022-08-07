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Son dakika haberleri! Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberleri! Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberi... Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Salihiye Mahallesi Yıldırım Usta Kavşağı'da meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 48 AIV 651 plakalı Peugeot marka otomobil ile 27 ABB 313 plakalı Mercedes marka tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler 4 kadın yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Peugeot Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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