Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Kurt bayramda görev yapan personeli ziyaret etti

Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kurban Bayramı uygulama noktalarında ve Suriye Görev Gücünde görevleri başında olan personelleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, görevi başındaki polisleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Kurt, sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan bayramların, dayanışma duygularını kuvvetlendiren, birlik ve beraberlik şuurunu güçlendiren milli ve dini değerler olduğunu ifade ederek, "Bu vesileyle vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzuru ve tüm kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve şifalar diliyorum. Kurban Bayramını milletçe bayram tadında geçirmemiz dileğiyle; tüm islam aleminin, hizmet etmekten onur duyduğumuz vatandaşlarımızın, bütün meslektaşlarımın ve şehitlerimizin emaneti olan değerli ailelerinin ve gazilerimizin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum" dedi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa