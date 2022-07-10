Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Kurt bayramda görev yapan personeli ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Kurt bayramda görev yapan personeli ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Emniyet Müdürü Kurt bayramda görev yapan personeli ziyaret etti

Gelen son dakika haberine göre Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kurban Bayramı uygulama noktalarında ve Suriye Görev Gücünde görevleri başında olan personelleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kurban Bayramı uygulama noktalarında ve Suriye Görev Gücünde görevleri başında olan personelleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, görevi başındaki polisleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Kurt, sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan bayramların, dayanışma duygularını kuvvetlendiren, birlik ve beraberlik şuurunu güçlendiren milli ve dini değerler olduğunu ifade ederek, "Bu vesileyle vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzuru ve tüm kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve şifalar diliyorum. Kurban Bayramını milletçe bayram tadında geçirmemiz dileğiyle; tüm islam aleminin, hizmet etmekten onur duyduğumuz vatandaşlarımızın, bütün meslektaşlarımın ve şehitlerimizin emaneti olan değerli ailelerinin ve gazilerimizin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum" dedi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kurban Bayramı Ahmet Kurt Kurban Kilis 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title