Son dakika haberleri | Elif Güneş'i silahla vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi - Haberler

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Son dakika haberleri | Elif Güneş'i silahla vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri | Elif Güneş'i silahla vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi

Son dakika haberine göre Kadıköy'de konuşmak için aracına bindirdiği eski sevgilisi Elif Güneş'i silahla vurarak öldüren zanlı K.G., adliyeye sevk edildi.

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Kadıköy'de konuşmak için aracına bindirdiği eski sevgilisi Elif Güneş'i silahla vurarak öldüren zanlı K.G., adliyeye sevk edildi.

23 Temmuz'da Kadıköy'de yaşanan olayda zanlı K.G. eski sevgilisi Elif Güneş'i (30) konuşma bahanesiyle aracına bindirmiş, silahla yaraladığı genç kadını Üsküdar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakarak kaçmıştı. Elif Güneş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, zanlı K.G. ise kayıplara karışmıştı.

Olayı inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı K.G.'nin saklanabileceği adresleri tek tek takibe aldı. K.G. adreslerden birine geldiğinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Emniyette ifade veren K.G., Elif Güneş ile 10 yıldır birlikte olduğunu anlatarak, olay günü Güneş'in arkadaşları ile oturduğu kafeye gittiğini ve yalnız konuşmak için arkadaşının aracını alarak trafiğe çıktıklarını söyledi. Trafikteyken Güneş'in arabadan atlamak istediğini iddia eden zanlı, korkutmak için yanında bulunan silahı çıkardığını, bu sırada tabancanın kazara ateş alarak Güneş'in vurulduğunu öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen K.G., gazetecilerin 'neden vurdunuz' sorusuna ise "İnsan sevdiğini öldürür mü? Ben katil değilim, yanlışlıkla vuruldu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Elif Güneş Kadıköy Güneş 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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