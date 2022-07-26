Son dakika haberleri... Elektrik akımına kapılan hayatını kaybetti Son dakika haberi: Kilis'in Musabeyli ilçesinde duş alırken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Kilis'in Musabeyli ilçesinde duş alırken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Yuvabaşı köyünde Mehmet Kanal (42) evinde duş alırken elektrik akımına kapılarak olay yerine hayatını kaybetti. Mehmet Kanal, cenazesi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma Olayla ilgili soruşturma başladı. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Musabeyli Kilis 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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