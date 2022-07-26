Son dakika haberleri... Elektrik akımına kapılan hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Elektrik akımına kapılan hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Elektrik akımına kapılan hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Kilis'in Musabeyli ilçesinde duş alırken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde duş alırken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Yuvabaşı köyünde Mehmet Kanal (42) evinde duş alırken elektrik akımına kapılarak olay yerine hayatını kaybetti. Mehmet Kanal, cenazesi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma Olayla ilgili soruşturma başladı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Musabeyli Kilis 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title