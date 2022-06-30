Son dakika haberleri... Elazığ'da otomobil takla attı: 6 yaralı Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2 çocuk 6 kişi yaralandı. Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2 çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ- Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 77 ABR 935 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak şarampole uçtu. Otomobilin takla atması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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