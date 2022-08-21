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Son dakika haberleri | Elazığ'da orman yangınına müdahale sürüyor

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler... - Elazığ'ın Keban ilçesine ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

- Elazığ'ın Keban ilçesine ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Keban ilçesine bağlı Büklümlü köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.

(Yakup Sağlam - Kamil Can Kılıç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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