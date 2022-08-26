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Son dakika gündem: Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika gündem: Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

Son dakika haberi... Van'ın Gevaş ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Gevaş Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve düzensiz göçmen taşıyan 72 ED 382 plakalı Ford transit minibüs, kavşakta Ramazan A. iradesindeki 06 U 7803 plakalı Citroen marka kamyonete çarptı. Kazada kamyonette bulunan bir kadın hayatını kaybederken, her iki araçtaki 13 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından minibüsün sürücüsü olay yerinden kaçarken, bölgeye ise Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

(Sabahattin İdiz - Atilla İdiz - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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