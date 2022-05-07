7 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı karısını tabancayla öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

7 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı karısını tabancayla öldürdü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 7 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı eşi tarafından tabancayla vurulan Hülya Elkoca, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Hülya Elkoca ile 7 yıldır dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı Mehmet A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SİLAH SESİNİ DUYAN KOMŞULARI POLİSİ ARADI

Mehmet A., tabancayla 1 çocuk annesi Elkoca'ya ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Elkoca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Elkoca, hayati tehlikesi nedeniyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

7 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı karısını tabancayla öldürdü

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Hülya Elkoca, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elkoca'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından teslim alınıp toğrağa verildi.

Polis ekipleri, Mehmet A.'yı gözaltına alırken, soruşturma sürdürülüyor.

7 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı karısını tabancayla öldürdü

7 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı karısını tabancayla öldürdü

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Viranşehir, Şanlıurfa, Polis, Silah, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title