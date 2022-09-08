Son dakika haberleri | Dikkatsiz sürücü ölümden döndü 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Bekilli ilçesinde ana yola kontrolsüz çıkan motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana geldiği kazada genç sürücü yaralandı. Denizli'nin Bekilli ilçesinde ana yola kontrolsüz çıkan motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana geldiği kazada genç sürücü yaralandı. Bekilli ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; V.P.'nin (16) kullandığı plakasız motosiklet, tali yoldan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkarak Denizli istikametine giden Ö.E.'nin kullandığı 38 GY 923 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Motorun hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Genç sürücünün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bekilli Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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