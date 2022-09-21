Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı 3. Sayfa Haberleri Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Rumeli Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzeri Emirgan Caddesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havuzlar istikametine seyreden Tahsin Karcı'nın kullandığı motosiklet ile Emirgan Caddesi'nden bulvara çıkış yapan otomobil çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Karcı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar Tekirdağ Emirgan Rumeli 3. Sayfa Haberler

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