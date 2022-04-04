Pandemi izniyle cezaevinden çıkıp kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı - Haberler

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Pandemi izniyle cezaevinden çıkıp kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da pandemi nedeniyle bir süre önce cezaevinden izinli çıkan şahıs, kaynanasının evine gelerek çıkan tartışma sonucu kaynanasını ve baldızını tabancayla öldürdü. Seken kurşunlar nedeniyle 10 yaşındaki bir çocuğun da ağır yaralandığı olay sonrası saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Elazığ'da akşam saatlerinde bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kaynanasının evine geldi. Evdekilerle bir süre tartışan Fırat A., tabanca ile kaynanası Zerif Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a ateş etti. Seken kurşunlardan evde bulunan 10 yaşındaki Ali Tayyip D. de yaraladı.

Pandemi izniyle cezaevinden çıkıp kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı

KAYNANA VE BALDIZINI ÖLDÜRDÜ

Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Zerif ve Gülay Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Pandemi izniyle cezaevinden çıkıp kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı

OLAY SONRASI KAÇTI

Ağır yaralanan Ali Tayyip D. ise ambulasla hastaneye sevk edildi. Zerif ve Gülay Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - 3. Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan, Gülay, Silah, Fırat, 3. Sayfa, Haberler

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