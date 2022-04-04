Pandemi izniyle cezaevinden çıkıp kaynanası ve baldızını öldürdü, bir çocuğu da ağır yaraladı
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Elazığ'da pandemi nedeniyle bir süre önce cezaevinden izinli çıkan şahıs, kaynanasının evine gelerek çıkan tartışma sonucu kaynanasını ve baldızını tabancayla öldürdü. Seken kurşunlar nedeniyle 10 yaşındaki bir çocuğun da ağır yaralandığı olay sonrası saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Elazığ'da akşam saatlerinde bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kaynanasının evine geldi. Evdekilerle bir süre tartışan Fırat A., tabanca ile kaynanası Zerif Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a ateş etti. Seken kurşunlardan evde bulunan 10 yaşındaki Ali Tayyip D. de yaraladı.
KAYNANA VE BALDIZINI ÖLDÜRDÜ
Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Zerif ve Gülay Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
OLAY SONRASI KAÇTI
Ağır yaralanan Ali Tayyip D. ise ambulasla hastaneye sevk edildi. Zerif ve Gülay Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.