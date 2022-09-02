Son dakika haberleri! Çatı yangını korkuttu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: Erzurum'un Köprüköy İlçesinde çatıdaki sobanın alev alması sonucu faciadan dönüldü. Erzurum'un Köprüköy İlçesinde çatıdaki sobanın alev alması sonucu faciadan dönüldü. Edinilen bilgiye göre, köyde çoban ve ailesinin kullandığı evin çatı bölümünde yakılan soba bir anda çatının yanmasına neden oldu. Mahalle sakinlerinin söndürmeye çalıştığı yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında çatıda hasar oluşurken mahallede kısa süreli panik yaşandı. - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Köprüköy Erzurum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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