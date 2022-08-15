Yıldırım isabet eden 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Çanakkale'nin Yenice ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden Muhammet Duman'ın, bir meşe ağacının altında cansız bedeni bulundu. 18 yaşındaki gencin yıldırım isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Yenice'nin Soğucak köyünde yaşayan Muhammet Duman, hayvanlarını otlatmak için ayrıldığı evine geri dönmeyince yakınları aramaya başladı. MEŞE AĞACININ ALTINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU Köy muhtarı Durmuş Çatak, koyunlarını otlatıldığı Kaplanlar mevkiinde Duman'ın motosikletini fark etti. Çevrede yapılan incelemede gencin cansız bedeni bir meşe ağacının altında bulundu. YILDIRIM İSABET ETMİŞ Sağanaktan korunmak için ağaç altına sığınan ve üzerine yıldırım isabet ettiği belirlenen Muhammet Duman'ın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 3. Sayfa AA / Burak Akay Muhammet Duman Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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