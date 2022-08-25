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Son dakika haberleri | Bursa'da sadaka kutusu hırsızlığı kameralarda

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Bursa'da sadaka kutusu hırsızlığı kameralarda

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi girdiği baharat dükkanında sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı.

Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi girdiği baharat dükkanında sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi baharat dükkanında kimseyi göremeyince içeri girerek masanın üzerinde duran sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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