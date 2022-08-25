Son dakika haberleri | Bursa'da sadaka kutusu hırsızlığı kameralarda 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi girdiği baharat dükkanında sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi girdiği baharat dükkanında sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi baharat dükkanında kimseyi göremeyince içeri girerek masanın üzerinde duran sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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