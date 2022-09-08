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Son dakika haberleri | Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Son dakika haberi: Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonundan 2 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonundan 2 şüpheli yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2 şahsın uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Bu çerçevede yakalanan G.S. ve A.Y. isimli şahıslara ait ev ve araçlarda arama yapıldı. Aramalar neticesinde 718 gram kubar esrar, 48 gram toz esrar, 11 kök kenevir ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Bilecik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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