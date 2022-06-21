Son dakika haberleri | Başkent'te teras yangını korkuttu Gelen son dakika haberine göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangın korkuttu. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangın korkuttu. Alınan bilgiye göre, Çankaya'nın Bahçelievler semtinde 4 katlı bir binanın teras katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çankaya Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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