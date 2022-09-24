Balıkesir 3. sayfa haberleri | Balıkesir'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Balıkesir habere göre - Balıkesir'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde iş yerinin önünde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. - Balıkesir'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde iş yerinin önünde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Kurtuluş Caddesinde bir iş yerinde G.G. henüz kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Ayaklarından yaralanan G.G. olayın ihbar edilmesinden sonra 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlık asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri bölgeyi güvenlik kordonuna alarak inceleme başlattı. G.G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Özdemir Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

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