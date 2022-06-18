Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı, hamile kadın hayatını kaybetti - Ankara'da kontrolden çıkan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 7 aylık hamile bir kadın hayatını kaybetti. - Ankara'da kontrolden çıkan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 7 aylık hamile bir kadın hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Ankara Niğde otoyolu Harmandalı gişeler çıkışında meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 ABT 247 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak şarampole yuvarlanan otomobil içerisindeki 7 aylık hamile Şule İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden Şule İ'nin 7 aylık bebeğinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (Yusuf Çetin/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı, hamile kadın hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.