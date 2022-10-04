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Son dakika haberleri | Ambulans U dönüşü yapan araca çarptı, kaza sonucu 2 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberlerine göre Ambulans U dönüşü yapan araca çarptı, kaza sonucu 2 kişi yaralandı Erzurum'da içinde hasta bulunan bir ambulans yol üzerinde U dönüşü yapmak isteyen bir araca çarptı.

Ambulans U dönüşü yapan araca çarptı, kaza sonucu 2 kişi yaralandı

ERZURUM - Erzurum'da içinde hasta bulunan bir ambulans yol üzerinde U dönüşü yapmak isteyen bir araca çarptı. Ambulans şoförü ve içinde bulunan hasta hafif yaralanarak başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kaza Yakutiye İlçesine bağlı olan Orgeneral Selahattin Demircioğlu Caddesinde gerçekleşti. H.Ç. isimli ambulans şoförü aracında bulunan hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışırken o sırada yol üzerinde U dönüşü yapan B.K. kontrolündeki araca yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkan araç kullanılamaz hale gelirken B.K. ise kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Ambulans şoförü ve araçtaki hasta ise hafif yaralanarak başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - 3. Sayfa

Tragger Erzurum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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