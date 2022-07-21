Katil enişte, Adli Tıp önüne Pınar'ın cenazesini almaya gitmiş! Ailesinin haykırışlarını böyle izledi

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bir kadına ait cansız beden bulundu. Kayıp olarak aranan Pınar Damar'ın ailesi, polis tarafından teşhis için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na çağrıldı. Damar ailesi sabah erken saatlerde Adlı Tıp Kurumu'na geldi. Aile endişe ve gözyaşları içinde teşhis için beklerken aralarında bir kişi geri planda durmayı tercih etti. Kameralara yakalanan o kişi, kuzenin eşi Metin A.'ydı.

HAYKIRIŞLARI İZLEDİ

Ailenin arkasında Pınar'ın cansız bedeninin bulunduğu Adli Tıp Kurumu'nun bahçesi çeviren duvara oturan Metin A. aile üyelerinin haykırışlarını izlerken görüntülendi.

YASAK AŞK İDDİASI

Metin A. bir kaç saat sonra burada, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Metin A.'nın Pınar Damar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Metin A.'nın Pınar Damar ile ilişkisi olduğunu öne sürerek göl kenarında boğduktan sonra ağaçlık alana attığını söylediği kaydedildi. Metin A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PINAR İLE KATİLİ AYNI KAREDE

Öte yandan Pınar Damar'ın Metin A. ile aynı karede bulunduğu fotoğraflar ortaya çıktı. Pınar'ın kuzeni ile gittiği yerlerde Metin A.'nın da yanlarında olduğu görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa