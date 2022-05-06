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Son dakika haberleri | Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman'da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında Halil İbrahim Kaya idaresindeki 06 AAL 954 plakalı otomobil ile Ziya Küçük idaresindeki 02 AAN 132 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Ziya Küçük ile otomobilde bulunan Aysun, Mahmut Gazi, Remziye ve Rabia Küçük yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı, İbrahim Kaya, Otomobil, Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

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