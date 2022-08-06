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Son dakika haberi | Adana'da otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberi: Adana'da otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı Adana'da servis aracı ile otomobilin karıştığı kazada aynı aileden 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

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Adana'da otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

ADANA - Adana'da servis aracı ile otomobilin karıştığı kazada aynı aileden 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen servis sürücüsü kullandığı 01 S 0256 plakalı aracı ile 01 AKJ 727 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 1'i bebek 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ardından ambulansa bindirildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa

Kıyıboyu Caddesi Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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