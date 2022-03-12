Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini silahla rehin aldı - Haberler

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Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini silahla rehin aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da açığa alınan özel harekat polisi G.T tartıştığı eşini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda özel hareket ekibi sevk edilirken, polis ekipleri G.T'yi uzun uğraşlar sonunda ikna edebildi.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da eşi ile boşanma aşamasında olan görevinden uzaklaştırılmış özel hareket polisi G.T., Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir parkta tartıştığı polis memuru eşi M.T'nin çantasından silahını alarak rehin aldı. Eşine tehditler yağdıran G.T., çevreye ateş açtı. M.T. bunun üzerine KADES butonuna basarak polis ekiplerini bölgeye çağırdı. Bölgeye gelen ekipler M.T'yi ve küçük oğlunu bölgeden uzaklaştırdı. Çevreye çok sayıda özel hareket polisi sevk edildi.

2 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

Yaklaşık 2 saattir G.T.'yi ikna çabaları sürerken şahıs aralıklarla çevreye ateş açmaya devam ediyor. Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın yaşandığı bölge trafiğe kapatıldı. Polis memuru uzun uğraşların sonunda ikna edilebildi.

Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini silahla rehin aldı

Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini silahla rehin aldı

Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini silahla rehin aldı

Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini silahla rehin aldı

Açığa alınan özel harekat polisi tartıştığı eşini silahla rehin aldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis Memuru, Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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Yorumlar (2)

Es ruzgar:

Karıkoca polissiniz çift maaş var aylık 20 bine yakın para geliyor nankörlük yapmayın şükredin neyi paylasamiyonuz para var huzur yok yuh size bu ülkede zor geçinen evine et girmeyen parası yetmeyen insanlar var

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Fenerli :

6284 Kadın beyanı esas olup kocasını hemen meslekten açığa alınırsa malesef adam cinnette geçirir katil de olur. Unutmayın kadınlarda yalan söyleyebilir. Adam bosaninca ömür boyu ATM olacak yazık

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