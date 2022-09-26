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3 ay önce bacanağını vurup serbest kaldı, şimdi de eşini öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da yaklaşık 3 ay önce bacanağını pompalı tüfekle vurarak yaralayan ve serbest kalan şahıs, şimdi de 4 çocuk annesi eşini tabancayla başından vurarak öldürdü. Hastanede tedavisi süren yaralı bacanak, "Beni vurduğunda tutuklansaydı, şimdi bu cinayeti işlemeyecekti. Sorumlular cezalandırılsın" dedi.

Yaklaşık 3 ay önce aynı mahallede 2 çocuk babası bacanağı Tamer Karaduman'ı (51) pompalı tüfekle sağ kolundan vuran M.D. (46), dün akşam da tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Havva D.'yi (45) tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan kadın Alacam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Bafra Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Katil zanlısı M.D. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Havva D.'nin cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 ay önce bacanağını vurup serbest kaldı, şimdi de eşini öldürdü

MAHKEMECE SERBEST BIRAKILDI

Baldızını öldüren bacanağının kendisini pompalı tüfekle yaraladığını, sol kolu kırıldığı için ameliyat olduğunu ve 3 aydır Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiğini belirten Tamer Karaduman, "Beni tüfekle yaralayan M.D., olaydan sonra jandarma tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Ben ise 3 aydır hastanede tedavi görüyorum ve tüfekle ateş ettiği için sağ kolum kırıldı'' dedi.

3 ay önce bacanağını vurup serbest kaldı, şimdi de eşini öldürdü

''GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASINI İSTİYORUM''

Karaduman, ''Koluma platinler takılı ve alçı içinde. Beni vurduğunda tutuklanmış olsaydı, şimdi baldızım Havva D. ölmemiş olacaktı. Bu konuda ihmali olanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Katil zanlısı, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Araştırma Jandarma Alaçam Samsun 3. Sayfa Haberler

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