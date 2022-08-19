Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat'ın Reşadiye ilçesi D-100 karayolu şehir girişindeki kavşakta meydana geldi. M.B idaresindeki 34 FA 8756 plakalı otobüsü tali yoldan ana yola çıkan E. K. idaresindeki 34 AD0 118 plakalı otomobile yandan çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri ile Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan R.K.E yaralandı.. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Otobüste şoförü ve yolcular ise kazayı yara almadan atlattı. Firma tarafından temin edilecek olan bir başka otobüsle yolcuların seyahatine devam edeceği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.