Yaya köprüsünden ırmağa atladı, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

Antalya'da yaya köprüsünden Manavgat Irmağına atlayan ve 2 vatandaş tarafından ırmaktan çıkarılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaya köprüsünden bir kişinin atladığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Köprüden atlayan kişinin ırmakta batıp çıktığını gören iki vatandaş ırmağa atlayarak şahsı güç de olsa kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkarılan şahsa suni teneffüs yapılırken olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından şahsa kalp masajı yapılmaya başlandı.

KIYIYA ÇIKARILAN ŞAHIS KURTARILAMADI

Manavgat Irmağına atlayan ve 2 vatandaş tarafından ırmaktan çıkarılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın üzerinde kimlik bulunmazken, eşinin gelmesiyle isminin Aşkın Bakır olduğu belirlendi.

YÜZEREK KIYIYA ÇIKARDILAR

Aşkın Bakır isimli şahsın ırmağa atlamasının ardından suda batıp çıkmaya başlaması üzerine hiç düşünmeden suya atlayan İbrahim Özdemir ve Yusuf Tolu isimli vatandaşlar, güçte olsa yüzerek kıyıya çıkardıklarını, çıkardıklarında kendinden geçmiş vaziyette olduğunu belirterek "İnşallah hayata yeniden döner" şeklinde konuştular.