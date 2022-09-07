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Son dakika haberi: Yangına giden orman personeli kaza yaptı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Yangına giden orman personeli kaza yaptı: 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için giden arazözün kaza yapması sonucu 3 personel hafif yaralandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için giden arazözün kaza yapması sonucu 3 personel hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde çıkan orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor. Karadan ve havan gerçekleştirilen müdahalelerde, rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarından güçlük yaşanırken, çalışmalara katılmak üzere giden Gülnar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir arazözün kaza yapması sonucu 3 personel hafif yaralandı. Delikkaya köyü civarında meydana gelen kazada, araçta bulunan orman personelleri, çevredekilerin de yardımıyla kurtarılarak ilk müdahaleleri olay yerine çağrılan ambulansta gerçekleştirildi.

"Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor"

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde Karadere mevkiinde çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan hızlı bir şekilde müdahale edildiğini belirterek, "Çalışmalar devam ediyor. Şu anda 12-13 tane hava aracı söndürme çalışmalarına havadan destek verirken, karadan da ekiplerimiz yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Ancak rüzgarın sık sık yön değiştirmesi ve bölgedeki yoğun duman çalışmalarımızı zorlaştırıyor. Yangından yaklaşık 20-25 hektarlık bir alan etkilendi" dedi. - MERSİN

Son dakika haberi: Yangına giden orman personeli kaza yaptı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükeceli Gülnar Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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