Son dakika haberi... Villanın havuzuna düşen bahçıvan hayatını kaybetti Edinilen son dakika haberine göre Villanın havuzuna düşen bahçıvan hayatını kaybetti Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bahçıvan olarak çalıştığı villanın havuzuna düşen şahıs, hayatını kaybetti. Villanın havuzuna düşen bahçıvan hayatını kaybetti KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bahçıvan olarak çalıştığı villanın havuzuna düşen şahıs, hayatını kaybetti. Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir villada bahçıvan olarak çalışan Yılmaz Çakıllar (54), bahçede bulunan havuza düştü. Çakıllar'ın düştüğünü gören eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, havuzdan çıkarılan şahsı ambulansa aldı. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Çakıllar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Çakıllar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç Eskihisar Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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