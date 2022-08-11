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Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika habere göre Niğde'de bir iş yerine yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Niğde'de bir iş yerine yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerce; il merkezinde bulunan bir iş yerine yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda ise; 127,46 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet fişek ile 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 7'i kişiden 5'i serbest kalırken 2 kişi ise mahkemece tutuklanarak Niğde Kapalı cezaevine gönderildi. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Niğde 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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