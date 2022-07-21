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Son dakika haberi! Uşak Havaalanı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi! Uşak Havaalanı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika haberi... Uşak Havalimanı'nın otluk alanında çıkan yangın paniğe neden olurken 30 dekarlık alan ise kül oldu.

Uşak Havalimanı'nın otluk alanında çıkan yangın paniğe neden olurken 30 dekarlık alan ise kül oldu.

Uşak Havalimanı içerisinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. İhbarlar üzerine olay yerine Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, 1 iş makinesi, Uşak Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı 4 itfaiye aracı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne bağlı yangın söndürme araçları sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışmasında yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık olarak 30 dekarlık alan kül oldu. Ekipler yangınla ileli soruşturma başlattı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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