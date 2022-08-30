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Son dakika haberi... Traktörünün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Traktörünün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ozanca köyünde yaşayan Ramazan Koç (63), odun yüklü traktörüyle köyüne dönerken Fındıklı mevkiinde aracı devrilmek üzereyken atlayınca traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şiran Devlet Hastanesine kaldırılan 4 çocuk babası Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koç'un cenazesi Ozanca köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Koç Gümüşhane Şiran 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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