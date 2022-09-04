TEM'de 4 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Gebze ilçesi sınırında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Tembelova mevkii TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 34 GB 4638 plakalı Citröen marka otomobil ile Y.O. idaresindeki 34 EYD 176 plakalı otomobil, E.T. yönetimindeki 34 DTM 540 plakalı Lada marka otomobil ve İ.K. idaresindeki 59 ABR 863 plakalı Volskwagen marka otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 34 GB 4638 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.A, B.B ve F.E isimli vatandaşların yaralı olduğu tespit edildi. 3 vatandaş sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı TEM Otoyolunda yoğun trafik kuyrukları oluştu. Çekici yardımıyla kazalı araçların çekilmesinin ardından yol normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Hakan Öztürk/İHA)