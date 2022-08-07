Tekirdağ 3. sayfa haberleri: Tekirdağ'da servis aracı devrildi: 9 işçi yaralı Tekirdağ haber: Tekirdağ'da servis aracı devrildi: 9 işçi yaralı Tekirdağ'da devrilen işçi servisindeki 9 işçi yaralandı. Tekirdağ'da servis aracı devrildi: 9 işçi yaralı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da devrilen işçi servisindeki 9 işçi yaralandı. Kaza, Çerkezköy ilçesi Veliköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.H'nin kullandığı 59 S 2655 plakalı servis aracı Çerkezköy'den aldığı işçileri Çorlu'daki geri dönüşüm fabrikasına götürdüğü esnada Veliköy mevkiinde yan yolda devrildi. Devrilen servisteki 9 işçi yaralandı. Yaralanan 9 kişiden 5'i Çorlu Devlet Hastanesine, 4 kişi de Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi. İddiaya göre, servis aracı sürücünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu devrildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Şaban Kardeş Çerkezköy Tekirdağ Veliköy 3. Sayfa Haberler

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