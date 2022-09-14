Son dakika haberleri! Tekirdağ'da hafif ticari araç tarlaya uçtu: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Tekirdağ'da hafif ticari araç tarlaya uçtu: 2 yaralı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya uçtuğu trafik kazasında yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. Tekirdağ'da hafif ticari araç tarlaya uçtu: 2 yaralı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya uçtuğu trafik kazasında yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olay yerinden kaçarken, diğeri ise hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 15.25 sıralarında Muratlı'nın Balabanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu sürücünün kullandığı 61 plakalı hafif ticari araç, Balabanlı Mahallesi girişinde takla atarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile yanında bulunan yine yabancı uyruklu şahıs yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaçan diğer yaralı şahsın bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi Tekirdağ Muratlı Tragger 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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