Son dakika haberi: Söke'de otomobil takla attı: 1 yaralı Son dakika haber: Aydın-Söke Karayolu Argavlı Mahallesi yakınlarında sabah erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atması sonucunda bir kişi yaralandı. Aydın- Söke Karayolu Argavlı Mahallesi yakınlarında sabah erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atması sonucunda bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Adem G. yönetimindeki özel araç Söke istikametine seyir halindeyken yoldan çıktı. Ağaç direğe çarpan otomobil, yol kenarında bulunan işyerine çarpmadan yan yattı. İhbar üzerine Bölge Trafik ve Jandarma ile 112 Sağlık ekipleri kaza mahalline geldi. Kazada araç sürücüsü Adem G. yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Söke Karayolu Tragger Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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