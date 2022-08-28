Son dakika haberi | Sokakta ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi sokakta ölü olarak bulundu. Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi sokakta ölü olarak bulundu. Alınan bilgiye göre, 112'ye gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri Doğancı Mahallesi'ne geldiklerinde sokakta Hüseyin İlhan isimli şahsın cesediyle karşılaştı. Ardından olay yerine Mut Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ve cinayet büro ekipleri geldi. Savcının yaptığı incelemenin ardından İlhan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hüseyin İlhan Mersin 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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