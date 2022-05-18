Son dakika haberi! Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Haberler

SİVAS (İHA) - Sivas'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

SİVAS - Sivas'ta görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru için resmi tören düzenlendi, şehidin cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak için memleketi Nevşehir'e gönderildi.

Sivas'ta geçtiğimiz gün Şarkışla Bölge Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ünlü Cığır, görevi başında kalp krizi geçirip şehit oldu. Evli ve üç çocuk basası Çığır için Şarkışla Kaymakamlığı önünde resmi tören düzenlendi. Düzenlenen törene eşi Sunay Çığıl ve çocuklarının yanı sıra Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, protokol üyeleri ve mesai arkadaşları katıldı. Tören esnasında gözyaşları sel oldu. Şehidin cenazesi törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Nevşehir'e gönderildi.