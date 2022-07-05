Oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti Sivas'ta oğlunun geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan 75 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler ise şahsı, ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Sivas'ta Y.Z.D. isimli kişi, annesi H.D'yi hastaneye götürmek için minibüsü ile Karşıyaka Mahallesi'nde oturduğu evin önüne geldi. Sürücü geri manevra yaptığı sırada, rahatsızlanarak yere düşen annesinin üzerinden aracıyla geçti. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Olay yerinde hayatını kaybeden H.D'nin cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Y.Z.D, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. AA / Serhat Zafer - 3. Sayfa Karşıyaka Sivas 3. Sayfa Güncel Haberler

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