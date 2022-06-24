Son dakika haberi... Şişli'de kazaya davetiye çıkaran motosikletli kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Şişli'de kazaya davetiye çıkaran motosikletli kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi... Şişli'de kazaya davetiye çıkaran motosikletli kamerada

Son dakika habere göre Şişli'de zaman zaman zikzak çizen zaman zaman da tek teker üzerinde giren motosikletli hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Şişli'de zaman zaman zikzak çizen zaman zaman da tek teker üzerinde giren motosikletli hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Kazaya davetiye çıkaran motosikletli kendisini takip eden başka bir motosikletli tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Şişli Gülbahar Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafiğin de yoğunlaştığı akşam saatlerinde, 34 ABV 584 plakalı motoruyla seyir halinde olan bir sürücünün hareketleri çevredekileri korkuttu. Motosikletli akan trafikte zaman zaman zikzak çizerken bazen de tek teker üzerinde ilerledi. Trafiği tehlikeye düşüren motosikletli, kendisini takip eden başka bir motosikletli tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title