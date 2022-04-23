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Tartıştığı kişi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tartıştığı kişi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı kişi tarafından vurularak ağır yaralanan 31 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti.

Tartıştığı kişi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı kişi tarafından vurularak ağır yaralanan 31 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi 24. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Çoban ile E.T. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan tartışma sonrasında E.T. yanında silah ile Çoban'a kurşun yağdırdı. Kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi neticesinde ağır yaralanan Çoban, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çoban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli E.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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