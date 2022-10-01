Siirt gündem haberi: Siirt'te ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Gelen Siirt haberlerine göre Siirt'in Eruh ilçesinde ceviz ağacından düşen 54 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Siirt'in Eruh ilçesinde ceviz ağacından düşen 54 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olay, Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köyünde meydana geldi. Ceviz ağacına çıkan 54 yaşındaki Selim Yılmaz dengesini kaybederek aşağı düşerek ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı (Selami Deniz/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Selim Yılmaz Siirt 3. Sayfa Güncel Haberler

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