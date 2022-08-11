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Son dakika haberi... Serik'te silahlı saldırı: 1 yaralı

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Son dakika haberi... Serik'te silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika habere göre Antalya'nın Serik ilçesindeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesindeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Gedik mahallesinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Evinin önünde oturan Gülhan K.'ye, otomobille gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabanca ile 9 el ateş açıldı. Şahıs göğsünden ve vücudunun çeşitli yerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gülhan K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Antalya'daki bir hastaneye kaldırıldı. Gülhan K.'nin toptancı halinde komisyoncu olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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