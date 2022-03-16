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Şehrin göbeğinde yaşlıların kavgası kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşanan olayda iki yaşlı adam arasında kavga çıktı. Kavganın görüntüleri olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bankta meydana gelen olayda, iki yaşlı adam henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Şehrin göbeğinde yaşlıların kavgası kameralara yansıdı

KAMERALAR YAŞLI ADAMLARIN KAVGASINI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Birbirlerine vurmaya çalışan yaşlılar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, tartışan yaşlı adamların birbirlerine vurmaya çalışması, başka bir yaşlı adamın da kavgayı ayırmaya çalışması ve görüntüleri çeken vatandaşın olayı yorumlaması yer alıyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya, Milli, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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