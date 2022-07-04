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Tek kişilik scootera 3 kişi binip trafiği tehlikeye attılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tek kişilik scootera 3 kişi binip trafiği tehlikeye attılarSAMSUN Samsun'da tek kişilik scootera 3 kişi binerek trafiğe çıkan gençler hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Tek kişilik scootera 3 kişi binip trafiği tehlikeye attılar

SAMSUN Samsun'da tek kişilik scootera 3 kişi binerek trafiğe çıkan gençler hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Özellikle Atakum sahilinde vatandaşların kullandığı ücretli scooterlar bu sefer amacının dışında kullanılarak trafiği tehlikeye soktu. Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde tek kişi kapasiteli scootera 3 kişi binen gençler, Atatürk Bulvarı üzerinde, sıkışık trafikte 5 km'ye yakın tehlikeli yolculuk yaptı. Zaman zaman yol çalışması için konular hunilerle slalom da yağan gençler, yaygın trafikte 3 kişi kullandıkları scooter ile hem kendi hem diğer sürücülerin canını tehlikeye attı hem de kazaya davetiye çıkardı.

Bazı sürücüler gençlere tepki gösterirken, 3 kişinin bulunduğu scootera ise tehlikeli yolculuğuna devam etti.

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - 3. Sayfa

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